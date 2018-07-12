Великий Новгород, 12 июля, 2018, 20:46 — ИА Регнум. Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева выступила с предложением провести «широкое обсуждение» поправок в пенсионное законодательство России, в том числе касающихся повышения пенсионного возраста. Как сообщается на сайте Новгородского регионального отделения «Единой России», об этом Писарева заявила на заседании регионального политсовета партии.

Duma.novreg.ru Елена Писарева

Для обсуждения закона в Новгородской области пройдут дискуссионные площадки с названием «Пенсионный манёвр: обсудим по существу вместе». Их предлагается провести с 16 по 20 июля в районах области, а в период с 23 по 27 июля обобщить все предложения на региональной дискуссионной площадке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородская областная дума большинством голосов поддержала предложенные федеральным правительством изменения в пенсионное законодательство страны. Внеочередное заседание регионального парламента по этому вопросу состоялось 4 июля, при этом голосовать за законопроект депутатам предложили без какого-либо обсуждения.

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Такое решение совета думы, озвученное Еленой Писаревой, вызвало такое возмущение оппозиционных депутатов, что представители фракций КПРФ и «Справедливой России» покинули зал заседаний и в голосовании участвовать не стали. Законопроект был поддержан голосами депутатов от фракции «Единая Россия», оставшиеся в зале три депутата фракции ЛДПР проголосовали против.