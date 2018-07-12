Челябинск, 12 июля, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Бывший мэр южноуральского Миасса Геннадий Васьков пока останется в СИЗО. Такую меру пресечения ему продлил Тракторозаводский суд Челябинска.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Под арестом экс-мэр останется до 11 октября.

Напомним, 14 мая он был задержан правоохранительными органами. А 15-го его заключили под стражу. Бывшему чиновнику вменяют превышение должностных полномочий. Следствие считает, что он дал указание купить по завышенной стоимости здание, впоследствии отданное детскому саду «Умка».

Задержанию и аресту чиновника предшествовало два года его противостояния с городскими депутатами. В итоге он написал заявление об отставке, а 15 мая депутаты городского собрания его удовлетворили.