Вашингтон, 12 июля, 2018, 20:34 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором выразил уверенность в хороших перспективах отношений между Пхеньяном и Вашингтоном. Оригинал письма и его перевод на английский язык глава Белого дома разместил 12 июля в своём микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп vs Ким

В письме Ким Чен Ын, в частности, выражает признательность Дональду Трампу за его «энергичные и необычайные усилия», направленные на «улучшение отношений между двумя странами и добросовестную реализацию совместного заявления».

«Я убеждён в том, что эпохальный прогресс в развитии отношений КНДР и США приведёт к нашей следующей встрече», — отмечает северокорейский лидер.

Сам Дональд Трамп назвал письмо Ким Чен Ына «очень приятным». «Это значительный прогресс!» — написал он.

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