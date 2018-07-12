Вена, 12 июля, 2018, 20:31 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич призвал вооружённые силы Украины отвести военную технику от линии фронта в Донбассе. Соответствующее заявление он сделал на заседании постоянного совета ОБСЕ сегодня, 12 июля.

ИА Красная Весна Осколки. ОБСЕ.

Лукашевич рассказал, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в период с 1 по 10 июля насчитала 64 единицы тяжелой военной техники киевских силовиков, которая находится в непосредственной близости от линии фронта, что является нарушением Минских соглашений и договорённостей о перемирии.

Он подчеркнул, что на боевые позиции выведены в том числе украинские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

Более того, украинские силовики разместили позиции тяжелой техники в непосредственной близости с действующими школами в Артёме и Троицком.

«Призываем ВСУ отвести военную технику от линии соприкосновения», — сказал Лукашевич.

Напомним, ранее представители ДНР и ЛНР не раз заявляли, что украинские силовики воспользовались «хлебным перемирием» исключительно для того, чтобы перегруппировать свои силы в Донбассе и занять ряд населенных пунктов в «серых» зонах.