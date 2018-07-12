Киев, 12 июля, 2018, 20:29 — ИА Регнум. По американским стандартам сегодня у президента Украины Петра Порошенко статус «хромой утки». Об этом 12 июля в эфире канала NewsOne заявил политолог, эксперт аналитической группы «Левиафан» Валентин Гладких.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп и Порошенко

По его словам, для полноценных переговоров президентам Украины и США было мало 20 минут.

«Хотя то, что встреча прошла 20 минут, это уже неплохо. По американским стандартам Порошенко приближается к статусу, который в Америке называется «хромая утка». Т. е. это президент, у которого добегает термин его полномочий», — сказал Гладких.

Он также сообщил, что сегодня США не собираются делать ставку на действующего президента Порошенко.

«Сегодня у Зеленского больше шансов попасть во второй тур и выиграть, чем у Порошенко. Поставьте себя на место Трампа, когда вы встречаетесь с человеком, у которого подходит к концу термин и который далеко не факт, что сможет выиграть во втором туре… Делать ставку на Петра Алексеевича, как бы ему ни хотелось, сегодня вряд ли кто-то будет. Человек во втором туре проигрывает практически всем», — полагает Гладких.

Как сообщалось, 12 июля в Брюсселе на саммите НАТО президент Порошенко провел встречу с президентом США Трампом. По данным источников, встреча продолжалась около 20 минут.

За это время президенты якобы обсудили сотрудничество в оборонной сфере, строительство «Северного потока — 2» и стратегию переговоров США на предстоящей встрече Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщалось, с 11 июля в Брюсселе проходит саммит НАТО. В его работе принимает участие украинская делегация во главе с президентом Порошенко. 12 июля глава украинского государства заявил, что сегодня проведет встречу с президентом Трампом.

При этом Порошенко выразил надежду на то, что во время встречи с Трампом ему удастся обсудить проведение саммита США — Россия, который состоится 16 июля в Хельсинки.

«У нас есть очень сильные заявления и сильная позиция как от госдепа, так и от Белого дома относительно поддержки Украины и её независимости», — сказал Порошенко.