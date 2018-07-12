Калининград, 12 июля, 2018, 20:35 — ИА Регнум. В крупнейшем свинокомплексе Калининградской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. ЧП произошло на фермах АО «Правдинское свинопроизводство».

Rbpi.no Зараженная чумой свиноферма расположена на самой границе с Польшей

Согласно данным с официального сайта предприятия, свинокомплекс рассчитан на 6200 племенных свиноматок датского происхождения. Теперь всё поголовье будет ликвидировано.

По словам президента Ассоциации мясопроизводителей Калининградской области Романа Есипова, выявление чумы свиней на предприятиях региона происходит впервые. До этого Россельхознадзор регистрировал АЧС в частных подворьях.

«Жаль, что так произошло, — цитирует деловой портал «Руград» Есипова. — При том классе защиты, который имеет это предприятие, в какой-то части она не сработала».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что «Правдинское свинопроизводство», созданное в Калининградской области в 2006 году, принадлежит норвежской компании Russia Baltic Pork Invest (RBPI). При этом более 70% акций RBPI владеет тайский агропромышленный холдинг Charoen Pokphand Foods.