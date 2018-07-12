Кабул, 12 июля, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Вооруженные силы США заявили 12 июля о кончине второго за неделю американского военнослужащего от ранений, полученных на востоке Афганистана, сообщает американское агентство Associated Press.

emilyatcabin Могилы американских солдат

Имя погибшего военного не разглашается до того, как о случившемся будет уведомлена его семья.

Данный инцидент стал вторым подобным случаям менее чем за неделю. Так, 8 июля при невыясненных последствиях погиб капрал армии Джозеф Мейсил. В армии США подозревают, что он стал жертвой военнослужащего армии Афганистана.

В командовании США также добавили, что помимо американского военного в результате инцидента также погиб один из членов сил безопасности страны, несколько получили ранения.