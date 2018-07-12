Брюссель, 12 июля, 2018, 20:02 — ИА Регнум. Вице-президент Европейской комиссии по энергетической безопасности Марош Шефчович заявил, что Европейский союз и США готовы увеличить торговлю сжиженным природным газом после того, как будет завершено формирование соответствующей инфраструктуры. Об этом Шевчович заявил сегодня, 12 июля, на пресс-конференции.

Gazprom.ru СПГ-танкер

Еврокомиссар заявил, что страны ЕС готовы к росту торговли СПГ с США. Чтобы такая торговля началась в значительных объемах, необходимо завершить формирование недостающей инфраструктуры для СПГ, пояснил Шефчович.

Напомним, власти США давно пытаются продавить расширение поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на рынок Евросоюза, чтобы вытеснить оттуда Россию. Однако это связано с определёнными сложностями. Прежде всего, американский СПГ будет существенно дороже, чем российский трубопроводный газ, кроме того, для его транспортировки необходимо построить специальные портовые терминалы и иметь специальные корабли.