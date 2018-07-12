Калининград, 12 июля, 2018, 19:58 — ИА Регнум. В полку кандидатов на должность депутата Госдумы от Калининградской области прибыло. Сегодня претендентом на депутатский мандат стал депутат облдумы, первый секретарь Калининградского обкома КПРФ Игорь Ревин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Калининградский облизбирком Лидер калининградских коммунистов Игорь Ревин

Ревин стал третьим кандидатом после Александра Ярошука от «Единой России» и Евгения Мишина от ЛДПР.

Кандидатура Игоря Ревина для участия в дополнительных выборах на территории одномандатного избирательного округа №98 была включена в объединённый список КПРФ, в который также входят еще четыре округа в Нижегородской, Самарской, Саратовской и Тверской областях.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что Ревин уже был депутатом Госдумы — в 2015—2016 годах. При этом эту должность он получил не в предвыборной борьбе, а в порядке очереди. Три года назад вакансия в нижней палате образовалась после досрочной отставки депутата Владимира Никитина от Псковской области. А поскольку большая часть голосов в пользу Никитина внесла именно Калининградская область, то КПРФ выдвинула Ревина.

Игорю Ревину 59 лет, он женат на гражданке Таиланда Джарии Йенгедт.

Кресло депутата Госдумы стало вакантным весной 2018 года, когда действующий депутат Алексей Силанов стал мэром Калининграда, а тогдашний градоначальник Ярошук ушел в отставку с прицелом в депутатское кресло.