Раменское, Московская область, 12 июля, 2018, 19:54 — ИА Регнум. Самолет Sukhoi Superjet-100 совершил аварийную посадку в Лётно-исследовательском институте имени Громова на аэродроме в подмосковном Раменском. Об этом сообщил 12 июля генеральный директор института Евгений Пушкарский, передаёт РИА «Новости».

SuperJet International Sukhoi Superjet-100

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, полёты на территории ЛИИ имени Громова продолжаются в штатном режиме.

По информации агентства «Интерфакс», летчики-испытатели, осуществлявшие облёт воздушного судна после ряда проведённых работ, перед заходом на посадку доложили о невыходе стойки шасси.

Было принято решение посадить самолёт в аварийном режиме. Для этого взлетно-посадочная полоса была предварительно покрыта специальной пеной.

В пресс-службе компании «Гражданские самолёты Сухого» потвердили информацию об инциденте, сообщив, что SSJ-100 получил лишь незначительные повреждения и в ближайшее время будет «восстановлен для продолжения испытаний».