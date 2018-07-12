Чебоксары, 12 июля, 2018, 19:44 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы Чебоксар Ирины Клементьевой. Ей предъявлено обвинение в растрате и злоупотреблении полномочиями. Ущерб следствие оценило в 22,9 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР и региональной прокуратуре.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна

Ирине Клементьевой инкриминируется совершение преступлений в период её нахождения в должности генерального директора ОАО «Страховая компания «Чувашия-Мед» (ОАО «СК «Чувашия-Мед»). Согласно материалам дела, речь идёт о периоде с 2011 по 2017 годы.

Следствие инкриминирует обвиняемой растрату имущества компании, выразившееся в оплате трудовых договоров с фиктивно трудоустроившимися лицами и оплате услуг, оказанных медицинской организации (частному медицинскому центру), учредителем которой являлся её супруг. Напомним, следствие полагает, что фиктивно были трудоустроены 13 человек, ущерб был оценён в 6,5 млн рублей.

Кроме того, согласно материалам дела, обвиняемая передала указанной медицинской организации в безвозмездное пользование мебель и предметы интерьера, предоставила в аренду помещение и медицинское оборудование «по явно заниженной стоимости», а также оплатила за счёт страховой компании свою командировку, не связанную с деятельностью организации.

Совокупный ущерб следствие оценило почти в 23 млн рублей. Клементьевой инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершенная с использованием служебного положения» — 7 эпизодов), ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями» — 4 эпизода).

В настоящее время обвиняемая находится под домашним арестом. Дело направлено в суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ирина Клементьева была арестована и помещена под домашний арест в июле 2017 года. Тогда в отношении неё было возбуждено два уголовных дела по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

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