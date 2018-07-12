Киев, 12 июля, 2018, 21:26 — ИА Регнум. Украинская сборная не смогла пробиться в финальный этап чемпионата мира по футболу, который проходит в России. Тем не менее благодаря провокационной выходке представителей Хорватии Огнена Вукоевича и Домагоя Виды Украина «засветилась» на празднике футбола как фигурант мелкого скандальчика.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Донос

Известно, что девиз «Слава Украине!», который выкрикнул на камеру Домагой Вида, является приветствием украинских националистов, воевавших на стороне нацистской Германии в годы Второй мировой войны. Нетрудно отыскать множество снимков, сделанных в оккупированной немцами Галичине, на которых «Слава Украине!» соседствует с немецким оригиналом «Heil Hitler», а рядом с именем фюрера стоит имя главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в России) Степана Бандеры.

Британские газеты The Sun и Independent не разбирались так глубоко. Они назвали лозунг популистским и националистическим, связав его скорее с боевиками Евромайдана, нежели с их фашистскими предтечами.

Хорватские спортсмены, которые долгое время играли в киевском «Динамо», быстро «дали заднюю», заявив, что в их высказываниях не было политики, якобы это всего лишь шутка, предназначенная украинским друзьям.

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Однако FIFA все же увидела в их словах политический подтекст и отреагировала — Вида отделался предупреждением, а Вукоевич получил штраф и покинул ряды хорватской делегации.

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Баннер на улицах Киева с изображением идеологов украинских националистов

Как должны были отреагировать представители Украины, видя, что в неприятной ситуации оказались два спортсмена, связанные с Украиной и лояльные к ней? Как минимум их не подставлять. Поблагодарить за поддержку и скорее забыть о случившемся. Вместо этого национально сознательная общественность начала громко бурлить, по большей части в виртуальном пространстве.

Спустя два дня после инцидента, украинское посольство в Лондоне принялось поучать британские СМИ через социальную сеть Twitter:

«Хотели бы напомнить Sun и Independent, что «Слава Украине» прославляет нашу страну — это патриотическое высказывание, такое же, как «Viva la France», «Long live the Queen» или «Let Poland be Poland».

Дальше — больше, Федерация футбола Украины (ФФУ) направила в FIFA обращение, в котором принялась с жаром доказывать аполитичность бандеровского приветствия:

«Лозунг «Слава Украине!» является приветствием, чествованием памяти погибших, патриотическим символом независимости, свободы и свободолюбия украинского народа <…> лозунг не содержит ни одного негативного или оскорбительного содержания, как и другие подобные лозунги, например, «Слава Хорватии!» или «Слава Франции!».

Президент ФФУ и по совместительству народный депутат Украины Андрей Павелко пришёл на заседание Верховной рады в форме сборной Хорватии. Он предложил трудоустроить Вукоевича на Украине и даже выплатить за него $15 тысяч штрафа, не уточнив, правда, из чьих денег.

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Отметим, что в 2013 году Вукоевич зарабатывал в киевском «Динамо» €1,5 млн «чистыми» в год.

Директор украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook обратился к министерству обороны Украины с предложением сделать бандеровский лозунг официальным приветствием ВСУ.

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Украинские националисты на Майдане. Февраль 2014 года

Украинских дипломатов, депутатов и прочих чиновников поддержали простые граждане. В подтверждение «аполитичности» скандальной фразы более 150 тыс. украинских пользователей Facebook за одни сутки обрушили рейтинг страницы FIFA. Они оставили около 12 тыс. комментариев, причем среди них были не только «Слава Украине!», но и «Слава нации — смерть врагам!», а также «Москалей на ножи!» и прочая неувядающая классика Майдана.

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Под впечатлением от небывалого «сплочениея нации» в социальных сетях украинские медиаперсоны объявили победу не только над FIFA, но и над Россией:

«Вся история с обвалом рейтинга ФИФА на самом деле имеет колоссальное значение. В последние годы Россия делала все возможное для того, чтобы рассорить патриотически настроенных украинцев. <…> После такой акции Кремль должен всерьез понять, что достичь цели ему пока не удалось. И что те 150,000+, которые сообща убивали рейтинг продажной структуры, будут серьезной проблемой для РФ», — считает глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Точку зрения человека, представляющего Украину на международном уровне, разделил провластный политтехнолог Тарас Березовец:

«Кремлю нужно отдать должное за то, что его паника и ненависть к Украине сыграли с ним самим же злую шутку. Никогда еще мир так много раз не слышал выражение «Слава Украине!». Это выражение всего за пару дней стало настоящим брендом Украины, ее национальным атрибутом. В разных уголках мира произнесли это священное выражение».

Александр Горбаруков ИА REGNUM СБУ

Полубезумные украинские «патриоты» не отделяют правду от вымысла, реальность от фантазии. Рейтинг страницы FIFA в Facebook никак не повлиял на решение организации относительно Виды и Вукоевича. Бандеровское приветствие, даже после многократного повторения, осталось бандеровским приветствием. Оно по-прежнему провокационно и неприлично.

Во время нелепой истории с «убийством Бабченко» украинские спецслужбы, журналисты и политики показали миру, что от Украины можно ожидать любую глупость и низость. История с хорватскими футболистами лишь усилила впечатление полной неадекватности украинской политической элиты и общества в целом.

Даже Огнен Вукоевич благоразумно отказался от роли «лучшего друга Украины», заявив, что штраф он выплатит самостоятельно и что его интересует только футбол, а не политика. Как говорится: с такими друзьями враги не нужны.

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