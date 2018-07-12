Калининград, 12 июля, 2018, 19:30 — ИА Регнум. В Калининградской области сегодня, 12 июля, в результате несчастного случая погиб 41-летний калининградец. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, трагедия произошла в поселке Прислово Зеленоградского района.

Kld.sledcom.ru Всё, что осталось от манипулятора под Калининградом

По предварительным данным, водитель, управляя манипулятором, разгружал доски возле одного из частных домов в пос. Прислово.

Во время разгрузки стрела манипулятора зацепила провода высоковольтной линии электропередач. В итоге мужчину убило током, а машина сгорела.

«В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Гибель людей от тока в Калининградской области встречается нередко. Вот печальная хроника последних лет.

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