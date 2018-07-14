Париж, 14 июля, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Резкое поведение Дональда Трампа на саммите НАТО и реакцию европейских лидеров на него обсуждают французские СМИ. Какие мнения высказывают ведущие издания страны, пишет автор ИА REGNUM Валерия Аникушина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ужас

Микрофоны и камеры в преддверии встречи на высшем уровне Трамп, как выражается газета Le Figaro, «захватил» и превратил «в антигерманский реквизит». Корреспондент этого издания сообщает из Брюсселя, места проведения саммита, что Трамп уже до начала официальной части обвинил Германию в подконтрольности России и в том, что Германия, массового закупая российский газ, финансирует страну — главного соперника альянса. А за завтраком Трамп назвал Германию «пленницей Кремля», имея в виду немецкие закупки «большой части» энергии из РФ — около 70%.

Что же касается Ангелы Меркель, то, прибыв на саммит, она заявила прямо, что Германия может проводить собственную политику и принимать независимые решения. Реакция последовала и от президента Европейского совета Дональда Туска, который дал «дорогой Америке» совет думать о своих союзниках лучше, «в конце концов, у нее их не так много». Как пишет Le Parisien, Туск поддержал европейцев, опасающихся, что критика президента США «разделит их и поставит под сомнение само функционирование альянса».

«По иронии судьбы, НАТО, вероятно, никогда не было столь успешным в военной сфере, как сегодня. Но трансатлантический политический альянс, который, как предполагается, является воплощением безопасности, со всех сторон идет трещинами», — обсуждает первые итоги саммита Le Point.

Читайте статью «Меркель — идеальный козёл отпущения»: французская пресса о саммите НАТО и другие материалы Валерии Аникушиной о европейской политике.