Грозный, 12 июля, 2018, 19:28 — ИА Регнум. Каких-то серьезных кадровых зачисток в Северо-Кавказском федеральном округе не планируется. Во всяком случае, новый полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников этим заниматься не собирается. В его планах исполнение майского указа президента России, выполнение задач по социально-экономическому развитию государства, повышение уровня жизни людей.

Skfo.gov.ru Александр Матовников

Об этом он заявил журналистам 12 июля в Чечне после встречи с главой республики.

«Мы должны заниматься сейчас мирным делом, не собираемся заниматься зачистками, этим занимаются те органы, которым это положено», — ответил полпред на вопрос журналистов о возможных кадровых зачистках в регионе.

Он также подтвердил, что «если ничего не делать для безопасности, хорошо, конечно, не получится», но в целом, его работа будет настроена на социально-экономическое развитие округа.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе посетил Чечню. Республика стала первым субъектом округа, куда приехал Александр Матовников.