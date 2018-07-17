Патриарх Кирилл вечером 13 июля прибыл в Свердловскую область. Он уже провёл заседание Священного синода. Также с его участием проходят и другие мероприятия. Все новости — в трансляции ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл на Урале

16:31 14.07.2018 На заседании Священного синода в преддверии празднования 1030-летия крещения Руси было принято синоидальное послание, касающееся ситуации на Украине. Члены синода обеспокоены попытками разрушения единства церкви. Подробно: Синод обеспокоен попытками разрушения единства церкви на Украине

16:35 14.07.2018 А вот до решения о том, царские останки были найдены на Урале или нет, пока далеко. Точку может поставить Архиерейский собор, ближайшее заседание которого будет примерно через два года. Также по теме: Заседание синода в Екатеринбурге: вопрос о царских останках пока без ответа

16:36 14.07.2018 В вопросе об останках патриарх Кирилл не торопится и ждёт результатов всех экспертиз.

16:38 14.07.2018 Напомним, заседание Священного синода Русской православной церкви впервые прошло в Екатеринбурге. Об этом: Священный синод РПЦ впервые заседает в Екатеринбурге

16:59 14.07.2018 Русская православная церковь начинает выстраивать системный диалог с Эфиопской церковью. Такое решение было принято 14 июля на заседании Священного синода РПЦ в Екатеринбурге. «Это важное решение, потому что оно свидетельствует о необходимости диалога христиан, о необходимости диалога христиан восточной традиции. Мы видим как сейчас, особенно в Европе, разрушаются христианские ценности, попирается всё то многое, что является стержневым для нашей христианской европейской цивилизации. И в этом смысле, конечно же, любой диалог с теми христианами, которые сохраняют эту традицию, важен и необходим», — отметил пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков. Читайте также: Русская церковь официально закрепила сотрудничество с Эфиопской

17:19 14.07.2018 Русская православная церковь будет активнее взаимодействовать со спортивными организациями. Об этом журналистам заявил в Екатеринбурге пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков. Он напомнил о том, что ранее была создана патриаршая комиссия по взаимодействию со спортивными организациями. Её первое заседание состоялось 6 июня. Теперь глава комиссии включён в число постоянных членов высшего церковного совета. Решение об этом было принято на заседании Священного синода. Читайте также: Церковь будет активнее сотрудничать со спортивными организациями

18:05 14.07.2018 В тверской митрополии Русской православной церкви меняется власть. Митрополит Тверской и Кашинский Виктор (в миру — Владимир Олейник) уходит на покой, сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков. В 2015 году Виктору исполнилось 75 лет. В соответствии с уставом церкви, он подал прошение об отчислении на покой. Первое было в 2015 году. Второе — сейчас. И это, второе прошение на заседании Священного синода в Екатеринбурге было удовлетворено. Читайте также: В Тверской митрополии Русской православной церкви сменилась власть

18:26 14.07.2018 В епархии РПЦ на Чукотке меняется власть. Новым главой назначен иеромонах Ипатий Голубев — клирик епархии. Подробности в материале: На Чукотку назначен новый глава епархии

19:47 14.07.2018 Тема Исаакиевского собора очень непроста, «она требует поступательных и аккуратных шагов со всех сторон». Однако окончательных решений по вопросу передачи собора в распоряжение Русской православной церкви пока не принято. Об этом заявил в Екатеринбурге 14 июля после заседания Священного Синода РПЦ пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков. Подробно: Конкретных решений о судьбе Исаакиевского собора пока не принято — РПЦ

20:42 14.07.2018 Священный синод РПЦ — Русской православной церкви — утвердил чин отпевания некрещеных младенцев. Как отмечается, он станет обязательным для всех ее приходов, сообщил журналистам 14 июля пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков. До настоящего времени церковь не имела возможности отпевать некрещеных младенцев — мертворожденных или погибших в первые часы жизни. Также читайте: РПЦ разрешила отпевать некрещёных младенцев

21:29 14.07.2018 Вопрос о том, признавать ли найденные в Свердловской области останки принадлежащими бывшему российскому императору Николаю Романову, его семье и слугам, может снова встать на повестке через два года. Ответ на вопрос может дать только Архиерейский собор, сообщил в Екатеринбурге журналистам пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков. Подробности в материале: Судьба «царских останков» может быть решена через два года

07:57 15.07.2018 Сегодня, 15 июля, патриарх Кирилл посетит город Алапаевск. Здесь 100 лет назад погибли великая княгиня Елизавета Фёдоровна и ещё несколько представителей рода Романовых.

16:44 15.07.2018 В свердловском городе Алапаевске освящен храм на месте гибели великой княгини Елизаветы Фёдоровны, великого князя Сергея Михайловича и ещё нескольких представителей царствующего дома Романовых. Освящение произвёл патриарх Кирилл. Об этом: Патриарх Кирилл освятил храм на месте гибели князей дома Романовых

07:28 16.07.2018 Не обходится и без происшествий. Паломники вот попали в ДТП. Но вроде все живы. Подробнее: В Екатеринбурге автобус с паломниками столкнулся с КамАЗом

08:51 16.07.2018 Новые исследования подтвердили, что найденные под Екатеринбургом человеческие останки принадлежат бывшему российскому императору Николаю II и членам его семьи. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба СКР. Об этом: СК обнародовал итоги экспертиз останков царской семьи

10:50 16.07.2018 Прибывшие на Урал паломники живут в палаточном городке, разбитом в центре Екатеринбурга. Он будет действовать до утра 17 июля. Об этом: В центре Екатеринбурга открыт палаточный городок для паломников

13:39 16.07.2018 В свердловском городе Алапаевске начал работу музей памяти Романовых. Он расположен в помещении Напольной школы, где до 18 июля 1918 года содержались великая княгиня Елизавета Фёдоровна, её келейница Варвара, великий князь Сергей Михайлович, управляющий его делами Фёдор Ремез, князь Владимир Палей, а также три князя императорской крови. Подробности в материале: В Свердловской области открыт музей памяти Романовых

13:51 16.07.2018 В свердловском городе Алапаевске патриарх Кирилл освятил храм на месте гибели представителей дома Романовых. Также в городе начал работу музей. Он расположен в Напольной школе, где перед смертью содержались члены дома Романовых. Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM. Читайте также: Новый храм и музей Романовых: фоторепортаж с Урала

14:31 16.07.2018 Палаточный городок в центре Екатеринбурга уже за первый день принял порядка 200 паломников. На Урал приехали паломники из Казахстана, с Украины, а также из многих городов России, среди которых Москва, Симферополь, Севастополь, Благовещенск и другие. Подробности в материале: В Екатеринбург прибыли паломники с Украины и из Казахстана

16:07 16.07.2018 В Русской православной церкви с вниманием относятся к результатам очередных экспертиз по поводу царских останков. Заявление СКР о том, что экспертизы признали останки Романовых подлинными, прокомментировал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он поблагодарил экспертов, а также сотрудников СКР за ответственные труды. Также он выразил им благодарность за атмосферу открытости и взаимопонимания. По его словам, экспертизы проводились именно в таких условиях. Читайте подробнее: В РПЦ ответили на заявление СКР об останках Романовых

22:09 16.07.2018 В Храме-на-Крови Екатеринбурга патриарх Кирилл проводит божественную литургию. Она закончится глубокой ночью. Сразу после её окончания от храма до Ганиной ямы пройдёт крестный ход. Возглавит его также патриарх. Об этом: Патриарх Кирилл проводит на Урале литургию к 100-летию гибели Романовых

22:23 16.07.2018 В Екатеринбурге на период проведения крестного хода от Храма-на-Крови до Ганиной ямы будут ограничивать движение транспорта. Ограничениям подвергнутся улицы Царская и Толмачёва, часть проспекта Ленина. Также движение ограничат на улицах Татищева, Халтурина, Токарей, Технической. Ограничения будут на улице Решётской и в районе посёлка Шувакиш вплоть до Ганиной ямы. Читайте также: В Екатеринбурге на время «царского» крестного хода закрывают улицы

22:44 16.07.2018 В Екатеринбурге на 100-летие со дня расстрела Романовых приехали паломники из более 20 стран. На «Царские дни» прибыли паломнические группы и делегации из США, Таджикистана, Австралии, Туркмении, Новой Зеландии, Узбекистана, Великобритании, Азербайджана, Германии, Молдавии, Франции, Китая, Литвы и многих других стран. Также паломники съехались со всей России — от Владивостока до Калининграда. Об этом: 100-летие гибели Романовых объединило на Урале паломников из более 20 стран

06:28 В Екатеринбурге крестный ход по случаю 100-летия со дня расстрела бывшего российского императора Николая Романова и членов его семьи и приближённых собрал порядка 100 тыс. человек. Такую цифру приводят представители местной епархии. Глубокой ночью многотысячная колонна направилась от Храма-на-Крови, где патриарх Кирилл провёл божественную литургию. Он же возглавил и крестный ход. По пути следования к колонне присоединялись и другие паломники. Об этом: «Царский» крестный ход в Екатеринбурге собрал 100 тысяч человек

06:45 В Екатеринбурге патриарх Кирилл помолился о мире на Украине. Молитва была вознесена возле Храма-на-Крови, где на божественную литургию собрались тысячи паломников из более 20 стран. Отметим, такая молитва совершается в церквях и храмах с июня 2014 года. Об этом: Патриарх Кирилл помолился в Екатеринбурге о мире на Украине

07:00 В Екатеринбурге литургия и «царский» крестный ход объединили первых лиц региона. В многотысячной колонне прошли свердловский губернатор Евгений Куйвашев, спикер областного заксобрания Людмила Бабушкина, уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова и полпред Николай Цуканов. Также были первые лица Екатеринбурга. Некоторые, например, Цуканов и Мерзлякова, прошли весь такой путь впервые. Читайте подробнее: Первые лица Урала прошли «царским» крестным ходом в Екатеринбурге

07:10 В Екатеринбурге божественная литургия и крестный ход от Храма-на-Крови до Ганиной ямы не прошёл мимо родственников расстрелянного 100 лет назад Николая Романова. Потомки бывшего российского императора приняли участие во всех этих мероприятиях, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Среди них великая княгиня Мария Романова, а также Куликовские-Романовы. Читайте также: Потомки Николая II прошли «царским» крестным ходом на Урале

10:51 ЛДПР настаивает на том, чтобы 17 июля в Госдуме звучал гимн «Боже, царя храни». «Мы будем пытаться внести поправки в регламент, чтобы 17 июля каждый год с утра звучал гимн царской России», — сказал лидер партии Владимир Жириновский. Подробно: Жириновский требует, чтобы в Госдуме звучало «Боже, царя храни»

10:53 Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин принял участие в православном богослужении и «царском» крестном ходе в Екатеринбурге, посвященном 100-летию со дня расстрела семьи Романовых в 1918 году. Такой вывод можно сделать из сообщений и фотографий, размещенных самим чиновником в соцсети. На одном из фото Игорь Албин в ночное время на улице держит в руках икону в окладе из благородных металлов. На других фотографиях он — в храме, возведенном на месте Ипатьевского дома, где были убиты бывший император и близкие ему люди. Накануне, 16 июля, Албин побывал на старой Коптяковской дороге под Екатеринбургом, где были обнаружены останки убитых членов семьи Романовых и их приближенных, а также в Монастыре Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма. Подробно: Вице-губернатор Петербурга участвовал в крестном ходе в Екатеринбурге

16:34 Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») назвала Октябрьскую революцию первой цветной революцией в мире. Подробно: Поклонская назвала Октябрьскую революцию первой цветной революцией

16:36 Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») предложила нижней палате парламента почтить память Николая II. «Я полагаю, что меня поддержат, зачем откладывать год, и предлагаю депутатам в этом зале почтить память святого государя в этот день», — сказала Поклонская в ходе пленарного заседания. Сама Поклонская встала. Об этом: Поклонская предложила Госдуме почтить память Николая II вставанием

16:39 Десятки жителей Симферополя 17 июля приняли участие в крестном ходе, приуроченном к столетию гибели семьи Романовых. «Причисление к лику святых царской семьи, несомненно, является событием огромного духовного значения в жизни православной церкви и нашего богоспасаемого отечества», — отметил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. По его словам, в Ливадии заложат храм-памятник, который будет прославлять семью Романовых. Также читайте: В Симферополе почтили память семьи Романовых

16:41 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по контролю и регламенту проработать предложение об установлении 17 июля Дня памяти императора Николая II. Также читайте: В России может появиться памятная дата — День памяти Николая II

17:03 Патриарх Кирилл во главе крестного хода в Екатеринбурге. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области.

17:05 Богослужение в ночь на 17 июля прошло и в Петербурге. Далее: «Мы один народ и одна страна» — Полтавченко о 100-летии гибели Романовых

17:08 Церковь ещё не знает, подлинны ли найденные в Свердловской области останки, но у потомков Романовых, видимо, сомнений нет. Подробно: Романовы не сомневаются в подлинности останков царской семьи

17:13 Кстати, потомки Романовых 17 июля приняли участие в памятных акциях. Одни в Екатеринбурге, а другие — в Петербурге. Далее: Члены семьи Романовых рассказали, когда чувствуют себя русскими

17:19 Есть и немало потомков с приставкой «псевдо». Как распознать подделку и почему у Николая Романова не может быть внуков — в нашем материале: Псевдопотомки последнего императора активизируются на памятные даты