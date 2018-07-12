Петрозаводск, 12 июля, 2018, 19:27 — ИА Регнум. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода с рельсов вагонов грузового поезда в Карелии, сообщает 12 июля пресс-служба ведомства.

Александр Латышов ИА Красная Весна Грузовые вагоны

Как уточняется, прокуратура намерена дать оценку соблюдению законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте.

Напомним, авария произошла сегодня на 940-м километре перегона Сиг — Энгозеро в Кемском районе. По неустановленным на данный момент причинам сошли с рельсов 14 порожних вагонов поезда, состоящего из 118 вагонов. В результате аварии никто не пострадал, оказались повреждены железнодорожные пути.

Ранее Следственный комитет также начал проверку по факту произошедшего.

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