Киев, 12 июля, 2018, 19:25 — ИА Регнум. Китайская компания готова сотрудничать с Украиной для строительства завода по производству ядерного топлива, объявил сегодня, 12 июля, украинский министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайский дракон

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине разразился скандал с письмом министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика на имя первого заместителя директора корпорации «Росатом» Кирилла Комарова о перспективах возобновления сотрудничества в сфере атомной энергетики.

Согласно последнему заявлению Насалика, речь идет о том, что китайская компания China Nuclear Fuel Corporation планирует выкупить российскую долю в проекте завода по производству ядерного топлива.

«Это государственная китайская фирма, но с объемом финансирования как бюджет нашего государства», — уточнил министр энергетики.

Насалик заявил, что переговоры с китайской компанией длились в течение двух лет, однако не уточнил, когда же стартует украинско-китайский проект и на каких конкретно условиях стороны будут сотрудничать.

Отметим, что в 2010 году, при президенте Викторе Януковиче, Украина и Россия создали совместное предприятие по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000. Завод предполагалось построить в Кировоградской области Украины. Проект был заморожен в 2015 г., а в 2017 г. областные власти Кировоградского региона обратились к Киеву с ходатайством возобновить строительство завода — «в связи с тем, что строительство такого завода является стратегически важным для экономики региона». Сообщалось, что такой завод могут построить компания из Франции, a также американо-японская компания.