Брюссель, 12 июля, 2018, 19:20 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что на территории его страны будет размещен командный центр военного блока НАТО. Об этом он заявил сегодня, 12 июля, на пресс-конференции в Брюсселе.

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По словам президента Йоханниса, в условиях укрепления присутствия военного блока НАТО на восточном фланге странам-членам удалось добиться некоторых очень важных вещей. В частности, — создания операционного командного центра войск НАТО на территории Румынии.

Йоханнис рассказал, что после того, как центр будет создан, вместе с военнослужащими из Румынии на его территории будут присутствовать около 400 штабных офицеров «из всех стран НАТО».