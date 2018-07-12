Москва, 12 июля, 2018, 19:19 — ИА Регнум. «Дачные» участки для голосования будут работать как филиалы многофункциональных центров (МФЦ) до 9 сентября. На предстоящих выборах мэра Москвы впервые в истории будет организовано голосование по выборам главы региона за пределами самого субъекта Федерации.

Kremlinrus.ru Многофункциональный центр (МФЦ)

Как пояснил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, участковые избирательные комиссии в соответствии с законом должны начать работу с 29 августа — за 10 дней до дня выборов. В соответствии с положениями «Мобильного избирателя», прием заявлений о голосовании по месту нахождения начинается 25 июля.

«С этого времени, в этих помещениях, в которых последние 10 дней будут работать участковые комиссии, и где будет проходить голосование, будут работать сотрудники МФЦ. То есть это будет выездное МФЦ, которое будет заниматься не только вопросами избирательного законодательства, а оказанием тех услуг по месту нахождения москвичам, которые их волнуют», — заявил Валентин Горбунов.

Больше всего «дачных» избирательных участков будет создано в Подмосковье, там появится 183 участка, 16 участков в Калужской области, по пять — в Тульской и Владимирской областях. По словам председателя МГИК, всего в четырех соседних с Москвой областях будет создано 209 избирательных участков. Валентин Горбунов пояснил, что решение не создавать такие участки в Тверской и Ярославской областях, обусловлено тем, что на этих территориях отсутствует компактное расположение дачных участков.

«Нет заинтересованности москвичей», — сказал он.

В свою очередь, по словам директора центров госуслуг «Мои документы» Елены Громовой, в таких загородных МФЦ будут оказываться «все услуги, которые заинтересуют дачников». Помимо этого, за пределами Москвы до выборов будут работать мобильные пункты МФЦ на базе автотранспорта.

«Мы будем использовать мобильные офисы, которые могут приехать по определенному графику в то или иное место. В них также можно подать заявление о месте голосования», — рассказала Елена Громова.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г в единый день голосования. Мосгоризбирком 3 июля завершил прием документов, подписей избирателей и муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатов в мэры столицы. Для этого претендентам было необходимо преодолеть муниципальный фильтр, — собрать в свою поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.

Из 28 претендентов на пост градоначальника лишь пять заявили о прохождении муниципального фильтра — самовыдвиженец, действующий мэр столицы Сергей Собянин и четыре партийных кандидата: основатель компании «СУ-155» Михаил Балакин от Союза горожан, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев от ЛДПР, бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от «Справедливой России».