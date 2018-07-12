Грозный, 12 июля, 2018, 19:13 — ИА Регнум. Проблема Северо-Кавказского региона в том, что у него крайне невысокий имидж в плане безопасности. Этим вопросом никто раньше не занимался. Есть надежда, что новый полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников займется этим вопросом. Такое мнение высказал журналистам глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с полпредом в СКФО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Я уверен, что новый полпред начнет с этого, поменяет имидж СКФО. Потому что он знаком изнутри не только с Чеченской Республикой, но и со всеми регионами федерального округа. Он понимает, что такое безопасность», — заявил Кадыров журналистам.

По его словам, первоочередная задача — «показать всей России, всему мировому сообществу, что Кавказский регион не является проблемным для нашего государства». Как отметил Кадыров, насколько он знает нового полпреда, Матовников начнет работать над тем, чтоб продемонстрировать, что Кавказ — это «хребет безопасности, лицо нашего государства», а главы субъектов будут ему «верными помощниками в том».

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников прибыл с рабочим визитом в Чечню. Это его первый визит в субъект округа после назначения.

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