Екатеринбург, 12 июля, 2018, 19:02 — ИА Регнум. Свердловский областной суд обязал больницу выплатить 1800 тыс. рублей родителям младенца, который родился мёртвым. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

(сс) Counselling Плачущая женщина

Трагедия произошла в ноябре 2016 года. Долгожданный мальчик родился мёртвым. Роженица на последних сроках беременности посетила в Екатеринбурге институт охраны материнства и младенчества. Тамошняя врач не нашла оснований для срочной госпитализации. А в октябре женщина находилась на лечении в стационаре больницы Ревды. При выписке ей рекомендовали наблюдение в женской консультации и, помимо прочего, регулярный мониторинг состояния плода, так называемую кардиотокографию (КТГ).

Женщина на следующий день после выписки пришла в консультацию. В ходе приёма ей стало плохо. Она испугалась за здоровье ребёнка и попросила врача направить её на роды. Но последовал отказ.

На следующий день супруги снова обратились в больницу. К тому времени ребёнок стал малоподвижным. вечером женщину прооперировали и извлекли уже мёртвого младенца.

Представители страховой компании, куда обратились супруги, выяснили, что врачи допустили нарушения при оказании помощи роженице. Из стационара её нужно было отправить в родильное отделение, а никак не домой. Также выявили нарушения при ведении меддокументов.

После этого супруги обратились в суд и потребовали компенсации морального вреда — с ревдинской больницы по 2 млн рублей каждому, а с института охраны материнства и младенчества — по 500 тыс. рублей. Суд назначил судебно-медицинскую экспертизу. И эксперты пришли к выводу, что причиной гибели плода стала патология беременности. При этом эксперты признали, что в женской консультации и в акушерском отделении Ревды, где она находилась на лечении, были дефекты в оказании помощи.

В итоге с больницы Ревды Ирине присуждён миллион рублей, а её супругу — 300 тыс. Кроме того, больница оплатит стоимость экспертизы в Петербурге — 123 тыс. рублей. А вот с института охраны материнства и младенчества суд ничего не взыскал, требования не удовлетворены.

Это решение городского суда было обжаловано в областной. И там в дополнение к уже присуждённым суммам с больницы Ревды взыскали ещё 50% от того миллиона, который местный суд ранее присудил с больницы. В остальной части решение горсуда было подтверждено.