Варшава, 14 июля, 2018, 13:59 — ИА Регнум. Жалобы поляков на политиков, еду, погоду и доход становятся для них способом установить социальные связи, причем это сочетается с отсутствием позитива по поводу маленьких радостей, считает ольштынское издание Gazeta Olsztyńska. Как поляки обсуждают себя и какими себя видят, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Жалобы — действительно национальная черта поляков, уверен профессор Марек Соколовский из Варминско-Мазурского университета. Но примечательно другое — почему, при такой склонности жаловаться, подавляющее большинство поляков своей жизнью довольно. Число счастливчиков, по данным исследований, достигает 80%. Поляки довольны семьями, друзьями, коллегами, местом проживания. Доля недовольных, напротив, падает. Но поляки не начинают жаловаться меньше.

Еще 16 лет назад известный психолог Богдан Войчишке пояснил, что, на основании данных исследований, в Польше пессимизм вызывает симпатию. Пессимист выглядит нормальным, а его пессимизм — это его приглашение установить с ним контакт. Причем, по мнению психолога, это вообще типично для Центральной Европы. А доктор Войцех Шалькевич считает, что желание жаловаться — у поляков генетическое. Они и за границей, говорит доктор, задирают нос, раздражаются условиями и готовкой, ведут себя, как нувориши, и у них «немного денег, зато огромные требования. Отсюда недовольство».

А жалобы на политику интересно сопрягаются с тем, что поляки не ходят на выборы и не пытаются работать на перемену положения, в итоге, говорит Шалькевич, в дело вступает отрицательный отбор, к власти приходят не те, кто должен, а те, кто к ней рвется.

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