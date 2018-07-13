Ярославская область, 13 июля, 2018, 14:00 — ИА Регнум. С 1 по 5 августа в 12-й раз пройдет фестиваль «Фотопарад в Угличе», который традиционно собирает на одной площадке как профессиональных фотографов так и любителей из России и зарубежья. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с кураторами направлений фестиваля.

Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» «Фотопарад в Угличе»

Читайте также: Ярославская область в 12-й раз примет «Фотопарад в Угличе»

Ежегодно составлением лекционной и выставочной программы фестиваля занимается Мария Ващук, заместитель председателя оргкомитета по формированию программы:

Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» Мария Ващук

Во-первых, мы поменяли расписание фестиваля: передвинули портфолио-ревю с субботы на вечер пятницы. Это позволило нам сделать субботу полноценным лекционным днем. При этом именно в субботу мы поставили лекции самых топовых спикеров: Владимира Вяткина, Георгия Пинхасова, Павла Косенко, иностранного гостя Мэса Грива — это значит что даже те любители фотографии, которые не могут приехать в Углич на все дни фестиваля, смогут приехать в субботу и побывать на самых интересных и важных событиях. Кроме того, это позволило нам без сокращения количества мероприятий уменьшить количество лекций, которые идут одновременно — поэтому, надеемся, участие в фестивале будет теперь еще более интересно и плодотворно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дронов запускают в небо

Второе важное новшество — мы приглашаем фотографические клубы и школы стать коллективными участниками фестиваля. Нам очень хочется чтобы «Фотопарад» стал центром притяжения фотографический коллективов и местом общения и обмена идеями, впечатлениями, вдохновением. Фотоклубное движение имеет глубокие корни в нашей стране ‑ и в рамках этого фестиваля мы планируем поговорить о его прошлом (с лекцией об этом выступит известный фотохудожник и историк фотографии Александр Китаев) и о настоящем — в рамках «Фоточая» один из дней будет посвящен именно этой теме. Кроме того, все участники коллективных заявок смогут принять участие в «Вернисаже фотоклубов» — совершенно новом для нас формате, когда фестиваль предоставляет демократичную площадку для показа лучших работ фотоклубов и фотошкол. Это уникальная возможность показать свои работы, посмотреть и обсудить работы других клубов, познакомиться и найти творческих единомышленников. Есть и другие новшества — например, впервые мы будем проводить блиц-конкурс для молодых участников фестиваля — до 18 лет. При этом приз за этот конкурс будет вполне взрослым — хорошая фотокамера от официального партнера фестиваля компании Panasonic. Но, думаю, про другие новшества расскажут наши кураторы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Открытое портфолио-ревю

Куратором направления «Современная фотография» стала основатель и руководитель академии документальной фотографии и фотожурналистики «Фотографика» Екатерина Богачевская. Это направление исследует современные тенденци арт и документальной фотографии через проблему «границ» между жанрами и стилями:

Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» Богаческая Екатерина

Очень часто невозможно провести четких границ между документальной и арт фотографией, хотя есть те, кто упорно пытается это день. Многие фотографы работают на стыке жанров, синтезируя приемы и стили. В прошлом году на Фотопараде было два разделённых направления, и уже при составлении программы стало очевидно, что многих мастеров можно пригласить как в док, так и в арт. И в итоге получилось, что некоторые лекции и мастер-классы дублировали друг друга в рамках разных направлений, а участники просто путались в программах. Стало понятно, что разделять направления — по крайней мере в рамках одного фестиваля — точно не стоит. Так появилась объединённая программа, в которую, исходя из имеющихся возможностей, мы постарались пригласить мастеров, работающих в разных жанрах — от классической документалистики до концептуальной фотографии. На мой взгляд, важная задача при составлении программы направления/фестиваля учитывать разный уровень и интересы потенциальных участников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фотографы исследуют Углич

Тема границ так или иначе пронизывает все лекции и мастер-классы направления, идёт ли речь про границы между направлениями фотографии, границы между работой и творчеством, границы личного и публичного, этические проблемы и так далее. Кроме того, в рамках фестиваля будет представлена выставка студентов и выпускников Академии «Фотографика» с одноимённым названием, в которой эта тема раскроется наиболее полно.

Направление «Тревел-журналистики» на фотофестивале представляет креативный директор в PHOTOTEAM.PRO и постоянный автор журнала National Geographic Богдана Ващенко. В рамках этого направления участникам фестиваля предлагается найти ответы на практические вопросы, которые встают перед начинающим фотожурналистом: как найти свою тему, что снимать, как финансировать свой фотопроект, как снимать для различных изданий, как юридически защитить свои авторские права.

Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» Богдана Ващенко

Среди профессионалов бытует довольно узкая трактовка понятия «фотожурналистика» — в основном то, что делают сотрудники новостных агентств. Формируя в этом году направление «Фотожурналистика» Фотопарада в Угличе, я решила отойти от этой узкопрофессиональной трактовки и расширить понятие. Ведь сам корень «журналистика» подразумевает рассказ об окружающем мире. В современной фотографии жанры все больше пересекаются и взаимно проникают друг в друга, и ограничиваться лишь узким срезом было бы неразумно. Конечно, я рисковала помешать программе Екатерины Богачевской, куратора направления «Современная фотография», но этого не произошло. Екатерина в этом году пошла вглубь смыслов фотографии. Как она сама написала в своем анонсе «исследуя границы», а я пошла наружу, эти границы расширяя.

Что же это значит для участников Фотопарада? Лекции и мастер-классы «Фотожурналистика» дадут им практические знания о том, как работать с новостным агентством, — об этом расскажет Константин Лейфер, глава Фотослужбы ТАСС, как снимать для журналов и собирать фотоисторию (в этом им поможет Валерий Дзялошинский, бильд-редактор с пятнадцатилетнем стажем, фотодиректор журнала «Русский репортер»).

Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» Мастер-класс

Программа этого года уделяет немалое внимание современным технологиям сторителлинга. Слушатели узнают о том, как создавать мультимедийные истории от победителя World Press Photo этого и прошлого годов Валерия Мельникова. Сергей Семенов, ведущий фотограф и генеральный директор компании AirPano, поделится секретами, как создаются панорамы от снятых на айфон до HDR-гигапанорам с движущегося вертолета.

Мы стремились дать участникам знания о самых современных тенденциях в современной фотожурналистике, о новых способах рассказывать истории и даже решились затронуть вопросы авторского права. О своих правах и обязанностях, о том, как защитить свою интеллектуальную собственность и многом другом слушатели узнают на лекциях Владислава Багно, юриста с опытом работы в сфере авторского и смежного права более 10 лет.

Я верю, что молодые фотографы смогут взять на вооружение эти практические знания и мощнейшие инструменты создания фотоисторий, что очень облегчит их путь и в конце концов приведет к формированию новой российской школы фотожурналистики.

Фотосушками и Блиц-конкурсами на фестивале занимается фотограф и преподаватель фотографии Наталья Драчинская:

Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» Наталья Драчинская

Традиционно в этом году будет много блиц-конкурсов.

Большой блиц-конкурс будет называться «Добро пожаловать, Турист» и для участия в нем нужно будет поработать с темой туристического Углича. Фотографии для этого конкурса можно будет снимать с 1 по 3 августа включительно.

Для молодых участников Фотопарада в этом проведем блиц-конкурс на тему, которую предложил классик отечественной фотографии Владимир Вяткин — «Мой ровесник». Участвовать в этом конкурсе могут молодые люди в возрасте 11−17 лет с фотографиями, снятыми в Угличе с 1 по 3 августа. Победитель молодежного конкурса получит фотокамеру от официального партнера фестиваля компании Panasonic.

Также будет конкурс на лучший репортаж о Фотопараде. От одного участника ждем до 5 одиночных фотографий или серию из 5 кадров.

Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» Фотосушка

В среду, четверг и пятницу на Фотопараде состоится демократичная выставка — Фотосушка. Этот формат понравился участникам в прошлом году: дискуссии о фотографии, просмотр работ коллег, обмен опытом, выбор зрителями лучших фотографий, призы авторам лучших кадров. Все это обещаем и в этом году. Темы Фотосушки: «Пейзаж», «Портрет», «Натюрморт», «Города мира», «Момент».

Будет несколько блиц-конкурсов в рамках практических мастер-классов Владимира Вяткина, Александра Тягны-Рядно, Аллы Мировской, Владимира Мельникова, Сергея Строителева, Екатерины Соловьевой, Марии Ионовой-Грибиной. Мастера Фотопарада выберут лучшие фотографии, сделанные во время их мастер-классов. Победители будут награждены.

Свои блиц-конкусры проведут и партнеры фестиваля, например, компания Olympus и агентство Regnum.

В этом году мы ждем на фестиваль фотоклубы и фотообъединения. Для них в этом году специальные условия участия и различные интересные бонусы.

Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» Техника на любой вкус

В субботу, 4 августа, пройдет «Вернисаж фотоклубов» — мероприятие на открытом воздухе, где каждый клуб сможет показать фотографии своих участников, рассказать о себе. По работам, представленным на Вернисаже, приглашенные мастера Фотопарада выберут лучший фотоклуб, который получит в качестве приза набор книг о фотографии для своей библиотеки.

В ближайшее время на сайте и в социальных сетях Фотопарада 2018 будет подробный анонс обо всех конкурсах и правилах участия в них. Следите за нашими новостями. Ждем всех с 1 по 5 августа в Угличе!

Куратором Портфолио-ревю и свободных дискуссий «Фоточай» является фотограф, художник и автор фотокниг Алла Мировская:

Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» Алла Мировская

В чем состоит концепция «Фоточая» и какие темы обсудят в ходе бесед?

По традиции экспертами портфолио-ревю ФОТОПАРАДА 2018 выступают известные российские и зарубежные фотографы, фоторедакторы, кураторы, специалисты в разных направлениях современной фотографии. В этом году в портфолио-ревю появится фотокнижное направление. Это означает, что среди экспертов-ревьюеров будут специалисты, имеющие опыт в книгоиздании: кураторы фотокнижных проектов, продюсеры, редакторы, дизайнер.

В рамках ревю к рассмотрению принимаются как одиночные снимки, так и серии/фотографические проекты, а также дамми (черновики) фотокниг. Фотокниги могут быть представлены как в электронном виде в формате pdf, так и в виде физических образцов. Идея авторской фотокниги не нова, но в последнее десятилетие получила широкое распространение во всем мире благодаря развитию полиграфических технологий. Кроме этого издание собственной фотокниги дает автору новые интересные возможности в плане раскрытия своей идеи, работы с созданием последовательности фотографий в книге, формой книги и материалами, продвижением фотокниги как конечного продукта в профессиональной фотографической/художественной среде. То есть фотокнига — это современная, актуальная форма жизни фотографического проекта. Поэтому мы и решили выделить фотокниги в отдельное направление в рамках портфолио-ревю 2018.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мастера на портфолио-ревю

Концепция фоточая — это неформальная, дружеская беседа о фотографии за чашкой чая. Фоточай объединяет всех — известных фотографов и начинающих, документалистов и арт-фотографов, профессионалов и любителей, чтобы обсудить вопросы, которые волнуют всех, независимо от возраста, гендерных различий, места жительства, фотографического опыта и пристрастий. В этом году темами встреч за чайным столом станут следующие: Зачем я снимаю? Что такое фотографический успех, и насколько нужно к нему стремиться? Также мы поговорим о фотоклубах, которые сейчас возрождаются. Это не такие простые темы и вопросы, ответы на которые находятся не сразу. Нам интересно выслушать разные мнения, не хочется спорить, хочется, чтобы человек задумался, и, возможно, понял что-то важное о фотографии и о себе.

Фотоконкурс «Точка на карте-2018» курирует фотограф-документалист, фотокорреспондент агентства МИА «Россия Сегодня», многократный победитель различных фотоконкурсов Валерий Мельников:

Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» Валерий Мельников

Тема конкурса этого года — Возможность будущего, допускает очень широкую трактовку. Все зависит от широты кругозора, от взгляда, от умения авторов нестандартно мыслить. Работ прислано очень много. Не смотря на это, достаточно сильных работ не очень много. Очень много фотографий совсем низкого уровня, мало среднего. Совсем неожиданного я не увидел, это на мой взгляд.

Но, несмотря на это, есть работы очень интересные, сильные. Эти фотографии интересны как тематически, так и идейно и они затрагивают тему конкурса. Хорошие проекты часто имеют не один смысл, а много граней соприкосновения с разными аспектами человеческой жизни.