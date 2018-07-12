Брюссель, 12 июля, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что одной из тем его переговров с президентом США Дональдом Трампом в Брюсселе была предстоящая встреча главы Белого дома с российским лидером Владимиром Путиным.

President.gov.ua Петр Порошенко в Брюсселе

«Мы очень тщательно обсудили следующую встречу президента Трампа в Хельсинки 16 июля. Были тщательно обсуждены вопросы «Северного потока — 2», — сказал Порошенко на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, в ходе беседы также «были отмечены достижения Украины в проведении реформ», однако с чьей именно стороны, он не уточнил.

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Издание «Европейская правда» сообщает со ссылкой на источник в администрации президента Украины, что встреча Трампа и Порошенко продлилась около 20 минут, за которые стороны «обсудили широкий спектр вопросов». В частности, по сведениям издания, обсуждалось «дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере».