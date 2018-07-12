Великий Новгород, 12 июля, 2018, 18:57 — ИА Регнум. Директор новгородского МУП «Городское хозяйство» Олег Власюк, арестованный по обвинению в мошенничестве и превышении им полномочий на посту руководителя МУП «Городские бани», останется под стражей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского областного суда, сегодня, 12 июля, судебная коллегия по уголовным делам оставила решение Новгородского районного суда о мере пресечения для Власюка без изменения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Адвокаты обвиняемого просили учесть, что руководитель муниципального предприятия поощрялся грамотами и дипломами, ранее не судим, имеет ряд тяжелых заболеваний, препятствующих его нахождения в СИЗО, и просили избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Суд, однако, счёл, что на свободе обвиняемый может воспрепятствовать производству по уголовному делу путём оказания воздействия на свидетелей, фальсификации и уничтожения доказательств, так как свидетелями по делу являются лица, работающие у него в подчинении. Кроме того, были озвучены сведения о том, что при проведении проверки контрольно-счетной палатой Великого Новгорода Власюк препятствовал проверяющим, а вещественными доказательствами по делу могут являться документы, к которым у обвиняемого имеется доступ.

Таким образом, чиновник останется под стражей до 24 августа 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следствие обвиняет чиновника в том, что на посту директора МУП «Городские бани» он предоставлял услуги прачечной подконтрольным ему организациям по заниженной стоимости, вследствие чего муниципальное предприятие недополучило 2 млн рублей. По версии обвинения, денежные средства перечислялись на личный счёт чиновника.

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Напомним, что перед арестом Олег Власюк выиграл праймериз «Единой России» и собирался баллотироваться в думу Великого Новгорода шестого созыва по округу №13, но в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела членство его в партии приостановили, а его кандидатуру исключили из предвыборного списка.