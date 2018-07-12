Симферополь, 12 июля, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Для получения дополнительных средств в руководстве госпредприятия «Крымские морские порты» обдумывают вариант со сдачей в аренду ряда собственных объектов. Об этом журналистам на пресс-конференции в Симферополе 12 июля заявил директор госпредприятие Алексей Волков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крымский паром

«Сейчас рассматривается вопрос о сдаче в аренду объектов инфраструктуры портов. Это позволит нам улучшить финансовое состояние предприятия», — отметил Волков.

Как сообщало ИА REGNUM, множество судов госпредприятия «Крымские морские порты» имеют стопроцентный износ. За счёт его утилизации руководство планирует выручить средства на модернизацию.