Симферополь, 12 июля, 2018, 18:49 — ИА Регнум. Обновление собственной инфраструктуры госпредприятие «Крымские морские порты» профинансирует за счёт средств, вырученных после утилизации старого фонда. Об этом журналистам на пресс-конференции в Симферополе 12 июля заявил директор предприятия Алексей Волков.

Марина Каширская ИА REGNUM В Крым!

«У нас множество судов, износ которого составляет 100 процентов. Мы планируем утилизировать пассажирский и грузовой фонд и на вырученные деньги обновлять инфраструктуру и флот для работы в новом формате», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня глава РК Сергей Аксёновпообещал сохранить работу сотрудникам феодосийского порта и увеличить его эффективность.

«Никакого сокращения на 20% не будет, наоборот, надо повышать эффективность, чтобы достичь самоокупаемости. В программе по развитию портов обозначены перспективы по использованию мощностей вашего порта», — заверил людей глава РК.