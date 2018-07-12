Симферополь, 12 июля, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Несмотря на ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив, все порты Крыма будут сохранены. Об этом 12 июля на пресс-конференции в Симферополе заявил директор предприятия Алексей Волков.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. У парома

«Керчь, Феодосия — это аванпорты Крымского моста, которые нужны для приёма судов с повышенной осадкой. Феодосия в перспективе будет конкурировать с портами Краснодарского края. Керчь будет аванпортом, в котором будут переваливаться те же грузы, что и на Украине. Евпатория и Ялта станут и грузовыми, и пассажирскими портами», — уточнил Алексей Волков.

Он также отметил, что в пассажирских портах могут быть организованы яхтенные марины.

Как сообщало ИА REGNUM, после запуска движения грузового транспорта по Крымскому мосту оператор Керченской паромной переправы — ООО «Морская дирекция» будет сразу ликвидирован.