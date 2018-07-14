Киев, 15 июля, 2018, 01:09 — ИА Регнум. Обещанное еще на прошлую неделю начало украинской т. н. малой приватизации вновь откладывается. Министерство экономического развития ждало аккредитации площадок и дальнейшего объявления торгов на них, но пока что Фондгосимущества так и не подписал с ними договоры. Какие существуют проблемы в т. н. малой приватизации Украины, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По словам и. о. главы Фонда госимущества Виталия Трубарова, для запуска требуется также порядок определения дополнительных условий продажи (этот акт должно разработать и принять правительство), и хотя согласовать и принять документ планировалось в мае, пока что нет еще даже его проекта. Директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко полагает, что провал малой приватизации — это бюрократические выходки, когда «никто не хочет быть крайним», до выборов она не состоится, а «в стране происходит политическая возня и разборки и никто приватизацией заниматься не хочет».

Фонд госимущества тоже, в конце концов, признал наличие проблем с выполнением плана приватизации на этот год. И тем не менее 11 июля премьер-министр Владимир Гройсман торжественно объявил начало малой приватизации.

Подробнее об этой и других новостях украинского хозяйства читайте в статье: В бюджете — дыры, зато у Roshen 30% рост продаж: обзор экономики Украины

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