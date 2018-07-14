Провал украинской приватизации – «бюрократические выходки» перед выборами
Киев, 15 июля, 2018, 01:09 — ИА Регнум. Обещанное еще на прошлую неделю начало украинской т. н. малой приватизации вновь откладывается. Министерство экономического развития ждало аккредитации площадок и дальнейшего объявления торгов на них, но пока что Фондгосимущества так и не подписал с ними договоры. Какие существуют проблемы в т. н. малой приватизации Украины, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.
По словам и. о. главы Фонда госимущества Виталия Трубарова, для запуска требуется также порядок определения дополнительных условий продажи (этот акт должно разработать и принять правительство), и хотя согласовать и принять документ планировалось в мае, пока что нет еще даже его проекта. Директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко полагает, что провал малой приватизации — это бюрократические выходки, когда «никто не хочет быть крайним», до выборов она не состоится, а «в стране происходит политическая возня и разборки и никто приватизацией заниматься не хочет».
Фонд госимущества тоже, в конце концов, признал наличие проблем с выполнением плана приватизации на этот год. И тем не менее 11 июля премьер-министр Владимир Гройсман торжественно объявил начало малой приватизации.
Подробнее об этой и других новостях украинского хозяйства читайте в статье: В бюджете — дыры, зато у Roshen 30% рост продаж: обзор экономики Украины
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