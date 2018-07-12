Москва, 12 июля, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Росфинмониторингу совместно с Верховным судом удалось предотвратить вывод из России за рубеж порядка 50 млрд рублей. Об этом 12 июля сообщил глава федеральной службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным

Как уточнил глава Росфинмониторинга, речь идёт о попытках вывода денежных средств за рубеж через решения судебных органов власти.

«Мы сумели приостановить вывод где-то порядка 50 млрд рублей благодаря совместному взаимодействию с командой Вячеслава Лебедева(председатель Верховного суда — ИА REGNUM ), то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Чиханчин отметил, что использование судебных органов в подобных преступлениях является «наиболее серьёзной темой», обсуждаемой в рамках межведомственной комиссии по противодействию отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.