Сочи, Краснодарский край, 12 июля, 2018, 18:36 — ИА Регнум. В Краснодарском крае восстановлено движение поездов, нарушенное из-за дорожно-транспортного происшествия 12 июля. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Надпись РЖД на вагоне

Как сообщало ИА REGNUM, днем, около 14:25, в Сочи, на перегоне Хоста — Мацеста, грузовик вылетел с автомобильной трассы и вылетел на железнодорожные пути. В итоге были задержаны шесть поездов дальнего следования: №262 Адлер — Архангельск, №545 Орск — Адлер, №84 Адлер — Москва, № 680 Адлер — Владикавказ, № 533 Москва — Адлер, №461 Уфа — Адлер. Также задержаны пригородные поезда №6526 Аэропорт — Сочи, № 6318 Имеретинский Курорт — Сочи, № 6319 Сочи — Имеретинский Курорт. Задержки поездов составили от одного до двух часов.

С 16:45 движение поездов в районе аварии восстановлено и осуществляется по нечетному пути.

Отметим, что 10 июля из-за аварии с участием локомотива в Воронежской области было задержано движение 15 поездов.