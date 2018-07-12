Киев, 12 июля, 2018, 18:33 — ИА Регнум. Фактический дефицит госбюджета Украины в 2018 году может в два раза превысить запланированный, заявил на пресс-конференции сегодня, 12 июля, эксперт и глава Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Как объяснил эксперт, такой сценарий вероятен, поскольку Украина стоит перед существенными девальвационными рисками в случае отсутствия сотрудничества с МВФ.

«Дефицит государственного бюджета может быть вдвое больше запланированного. Запланировано 82 млрд гривен. Возникает вопрос принятия решения о тарифах и балансирования бюджета, поскольку во втором полугодии может возникнуть потребность ручного управления выполнением бюджета», — сказал специалист.

Отметим, что, согласно официальным данным, дефицит госбюджета Украины в январе — мае текущего года составил 9,2 млрд гривен. Для сравнения: в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 26,5 млрд гривен.

Экс-министр финансов Украины Наталья Яресько на одном из форумов в июне заявила, что дефицит государственного бюджета Украины на 2018 год, видимо, превысит предусмотренные меморандумом о сотрудничестве Украины и МВФ 2,5%, и Киеву «это нужно или объяснить, или устранить».

Между тем и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова в интервью ТСН в июне заявила, что у правительства «есть все шансы» выполнить госбюджет.

«У нас есть невыполнение по заимствованиям, причина их понятна. Есть вероятность, что все средства, заложенные в бюджет, мы недополучим, поэтому все средства, которые не получим, можем заместить заимствованиями», — сказала она.

Отметим, что сегодня же Национальный банк Украины снизил прогноз ожидаемого размещения Украиной евробондов в текущем году до 1,5 млрд долл. с 2,5 млрд долл., прогнозируемых ранее.