Киев, 12 июля, 2018, 18:18 — ИА Регнум. Несмотря на то, что власть в Киеве настойчиво навязывает украинцам идею евроатлантической интеграции, этот курс не имел, не имеет и не будет иметь поддержки в украинском обществе. Кроме того, он раскалывает страну, заявил прессе сегодня, 12 июля, украинский политик и общественный деятель Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Участие Украины в военных учениях НАТО. Яворовский полигон в районе Львова. 2014

К тому же «стратегические партнеры» Украины, обратил внимание политик, никаких дальнейших шагов, кроме поддержки стремления Киева, стать членом Североатлантического альянса, делать не намерены.

«Саммит НАТО стал предметом особой гордости для украинской власти и поводом для громкого пиара. Однако на самом деле результаты ничтожны — в очередной раз стало очевидно, что дальше поддержки сформулированных Киевом стремлений к членству в Североатлантическом альянсе «стратегические партнеры» идти не намерены. И хотя украинская власть настойчиво навязывает народу идею евроатлантической интеграции, эта идея не имела, не имеет и не будет иметь поддержки в обществе», — отметил лидер «Украинского выбора — Права народа».

Ссылаясь опрос центра «Социальный мониторинг», «Социс» и Украинского института социальных исследований, опубликованного в июле 2018 года, политик напомнил, что вступление в НАТО поддерживают всего 41,4% украинцев, при этом 36,8% — против.

«Это значит, что вступление в НАТО ведет к расколу страны, расколу общества. И это крайне опасная тенденция, которая не только ставит крест на реинтеграции Донбасса, но и несет прямую угрозу национальной безопасности», — подчеркнул лидер «Украинского выбора».

ИА REGNUM напоминает, что 11−12 июля в Брюсселе состоялся саммит НАТО при участии президента Украины Петра Порошенко. В итоговой декларации страны-члены НАТО указали на необходимость выполнения Минских договоренностей и выразили поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе в рамках «нормандского формата» и контактной группы. Также в документе отмечается, что «независимая, суверенная и стабильная Украина, твердо приверженная демократии и верховенству закона, является ключом к евроатлантической безопасности».

Вместе с тем отдельное заседание комиссии Украина-НАТО на самом высоком уровне провести не удалось — его заблокировала Венгрия, конфликтующая с Киевом из-за нового закона об образовании.