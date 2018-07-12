Даръа, Сирия, 12 июля, 2018, 18:24 — ИА Регнум. Военнослужащие сирийской правительственной армии подняли государственный флаг Сирийской Арабской Республики на площади у мечети Аль-Омари в Дараа, где в 2011 году начались массовые антиправительственные митинги, которые затем переросли в полномасштабный вооружённый конфликт и войну с терроризмом. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает телеканал RT.

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Один из офицеров сирийских вооруженных сил, участвовавший в церемонии поднятия флага, заявил, что сегодня исторический день для Сирии. Он напомнил, что именно у мечети Аль-Омари в 2011 году начались первые волнения, которые радикалы использовали для разжигания конфликта.

Напомним, часть города Дераа, в которой находится площадь перед мечетью Аль-Омари, перешла под контроль сирийских правительственных сил в результатет переговоров с главарями бандформирований.