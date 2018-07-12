Москва, 12 июля, 2018, 18:24 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты РФ будет вести мониторинг случаев увольнения людей с предприятий по причине наступления пенсионного возраста, с каждым случаем планируется разбираться индивидуально с привлечением прокуратуры. Об этом заявил в четверг статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Петр Данилов ИА Красная Весна Министерство труда и социальной защиты

«Мы выгрузили информацию по персонифицированному учету в отношении людей пенсионного возраста на крупных предприятиях, и взяли на жесткий мониторинг вопросы сокращения и увольнения. По каждому факту мы будем разбираться. Мониторинг ведется на уровне федеральном и региональном. Такие задачи поставлены перед региональными министрами, которые отвечают за службы занятости», — сказал Андрей Пудов.

По его словам, такой мониторинг будет вестись еще до внесения изменений в пенсионное законодательство.

«Срез, который сейчас у нас есть, позволяет сказать, что такой тенденции, как увольнения в связи с наступлением пенсионного возраста, нет, я на всех встречах призываю людей заявлять, у кого такие факты есть. У нас на «Онлайн-инспекции» есть портал, куда можно написать жалобу, по которой мы можем попросить прокуратуру сделать внеплановую проверку, чтобы узнать, что человек дискриминирован по возрасту. Есть поручение по каждому факту разбираться, доводить его до логического завершения», — подчеркнул Андрей Пудов.

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