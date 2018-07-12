Симферополь, 12 июля, 2018, 18:14 — ИА Регнум. Власти Крыма попросят правительство РФ доверить разработку генеральных планов всех населённых пунктов полуострова местной госорганизации — научно-исследовательскому институту «КрымНИИпроект». Об этом на своей странице в Facebook 12 июля написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Ласточкино гнездо. Крым, Гаспра

«На мой взгляд, подобными крупными проектами, такими как проектирование генплана, должна заниматься только местная государственная организация… Более того, крымское руководство готово пойти по пути единственного исполнителя через соответствующее постановление правительства РФ», — отметил Аксёнов.

Однако, по его словам, для начала необходимо оценить готовность НИИ, который является структурным подразделением Крымского федерального университета.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года нигде кроме Симферополя генеральный план до сих пор не принят. По мнению республиканского руководства, во многих случаях сотрудничество с частными компаниями качество работ оставляет желать лучшего.