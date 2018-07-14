Астана, 15 июля, 2018, 01:09 — ИА Регнум. В белорусском параде в честь Дня независимости принимали участие не только российские, но и китайские военные. Этот жест кто-то счел признаком избрания Китая на роль стратегического партнера Белоруссии, но несогласные с таким мнением приводят как аргумент достаточное низкое экономическое взаимодействие двух стран. Как действительно выстроено взаимодействие Белоруссии и КНР, пишет редактор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Во главе внешней политики Китая стоят две крупнейшие по объему денежных средств сферы экономического сотрудничества: торговля товарами и инвестиции. Торговля же товарами стран ЕАЭС с Китаем довольно однообразна: Китай большей частью берет сырье, небольшое число технологической продукции (чаще — военной) и продает товары народного потребления, технику и оборудование.

Из всех стран ЕАЭС именно у Белоруссии самая маленькая доля торговых отношений с Китаем как в экспорте, так и в импорте. Максимального значения объем экспорта из Белоруссии в Китай достиг в 2015 году, затем последовало снижение почти вдвое, доля Китая в экспорте страны составляет около 2% в среднем. Причем объем импорта по объему больше впятеро, а по доле — втрое. Большие колебания объемов торговли вместе с небольшой долей рынка говорит о неустойчивости пребывания на рынке.

Подробно о торговле Китая, Белоруссии и других стран ЕАЭС читайте в статье: Сопряжение ЕАЭС и Китая: возможно ли?

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