Анкара, 12 июля, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым был избран спикером парламента республики. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает Anadolu.

Mueller / MSC Бинали Йылдырым

Решение о назначении Йылдырыма спикером парламента Турции было принято в третьем туре голосования. За его кандидатуру отдали голоса 335 депутатов.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил состав нового правительства республики, после того как он был переизбран на внеочередных выборах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после внеочередных парламентских и президентских выборов, которые прошли 24 июня, Турция стала президентской республикой.