Владикавказ, 12 июля, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Парламент Северной Осетии поддержал законопроект о пенсионной реформе, предложив при этом снизить планку пенсионного возраста.

(сс) pasja1000 Пенсионеры

Законопроект о повышении пенсионного возраста перед первым чтением в Госдуме, которое, предварительно, намечено на 19 июля, был направлен в субъекты РФ для оценки и получения отзывов.

За поддержку законопроекта о пенсионных изменениях в Северной Осетии проголосовали 49 парламентариев, трое высказались против, двое воздержались, а 16 не приняли участие в голосовании. До 17 июля заксобрание республики оформит свои предложения в законопроект и направит в Госдуму. В частности, здесь предлагают установить пенсионный возраст для мужчин до 62 лет, женщин — до 60.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

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