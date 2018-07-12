Петрозаводск, 12 июля, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Мурманский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России начал доследственную проверку после схода с рельсов 14-ти вагонов грузового поезда в Кемском районе Карелии.

Следственный комитет РФ

Как сообщало ранее ИА REGNUM, авария произошла на 940-м километре перегона Сиг — Энгозеро с порожним грузовым составом.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа. По предварительным данным жертв нет», — говорится в сообщении СЗСУ на транспорте СК России.

После проведения доследственных действий и установления всех обстоятельств происшедшего, будет принято процессуальное решение.