Ростов-на-Дону, 12 июля, 2018, 18:10 — ИА Регнум. В дни ЧМ-2018 международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону принял 2,3 тыс. рейсов и обслужил около 258 тыс. пассажиров. Об этом сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Антон Копнин ИА Красная Весна Автобус в аэропорту Платов

По его словам, дополнительными поездами перевезено 17 тыс. болельщиков, автобусами-шаттлами воспользовались почти 212 тыс. фанатов.

Глава региона отметил, что мундиаль в Ростовской области стал грандиозным и запоминающимся спортивным событием не только за последние годы, но и даже десятилетия.

«Праздник завершён — это грустно, но он подарил нам главное — всплеск интереса к спорту», — сказал Голубев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажиропоток ростовского аэропорта Платов благодаря ЧМ-2018 вырос на 50%. Также зафиксирован рост туристического потока. За это время с донскими традициями познакомились почти 200 тыс. гостей Ростовской области.