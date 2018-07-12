Астрахань, 12 июля, 2018, 18:06 — ИА Регнум. Дума Астраханской области в четверг, 12 июля, одобрила предлагаемую правительство РФ концепцию изменений в пенсионной системе.

За внесенный в Госдуму РФ правительственный законопроект проголосовали 35 депутатов из 46 присутствующих на заседании. Против выступили 11 парламентариев. Воздержавшихся не было.

Депутаты фракций «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР в ходе обсуждения проекта высказались против его одобрения.

«По итогам нашей работы мы выдвинули ряд предложений, которые направим коллегам в Государственную думу. Среди них: предусмотреть гарантии трудоустройства возрастным гражданам, а также трудоустройства и молодых граждан, получивших профессиональное образование», — цитирует Интерфакс-Юг слова спикера регионального парламента Игоря Мартынова.

По его словам, необходимо увеличить срок и размеры выплаты пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста; изменить порядок расчета страхового стажа.

«Мы считаем, что в нем должны учитываться периоды ухода за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет и обучения в рамках получения первого высшего образования», — отметил глава думы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, начиная с 2019 года.

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