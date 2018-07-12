Москва, 12 июля, 2018, 18:06 — ИА Регнум. Для Европы и США проект «Северный поток — 2» является политической проблемой, считает зампред комитета Совфеда РФ по науке, образованию и культуре Игорь Морозов. Об этом он заявил 12 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о проекте «Северный поток — 2».

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«Для Европы и США «Северный поток — 2» является политической проблемой, — сказал Морозов. — «Северный поток — 2» для Трампа — это разрушение той стратегии, о которой он объявил, стратегии энергетического доминирования США в XXI веке. Американцы говорят (европейцам — прим. ИА REGNUM ), что мы вам платим за НАТО и обеспечиваем безопасность. Ваша экономика замкнута на все наши рынки, и мы ваши партнёры. А вы начинаете работать с РФ. И новую ветку «Северный поток — 2» протягиваете. Это не в интересах США. У нас есть дорогой сжиженный газ».

Однако, по мнению Морозова, европейцы уже поняли, что американский сжиженный газ не может конкурировать даже с норвежским, не говоря уже о российском.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп резко раскритиковал Германию за её «зависимость» от поставок российских углеводородов. По словам президента США, Россия полностью «контролирует» Германию, которая ежегодно платит миллиарды долларов за голубое топливо.

«Мы (США) защищаем эту страну (Германию) от России, — сказал Трамп. — Они платят миллиарды долларов России. Я считаю, что это совершенно неприемлемо».

Однако позже в рамках саммита НАТО в Брюсселе Трамп занял несколько менее резкую позицию:

«Если честно, знаете, может быть, все наладят отношения с Россией, и тогда проблем с этим «Северным потоком» не будет».