Москва, 12 июля, 2018, 18:02 — ИА Регнум. В МИД РФ констатируют дальнейшее ухудшение ситуации со свободой слова на Украине. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

(сс) yoshiffles Заклеенный рот

«Ситуация с средствами массовой информацией и свободой слова — на Украине положение журналистов в этом государстве продолжает деградировать и стремительно деградировать», — заявила Захарова.

За последнее время произошло несколько случаев, свидетельствующих об этом. Так, 11 июля был продлён на 60 дней арест руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене — его фактически держат в заложниках, подчеркнула Захарова.

Кроме того, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал почти на 155 тыс. долларов украинский канал «Интер» за трансляцию концерта к 9 мая «за разжигание ненависти». При этом накануне концерта радикалы угрожали поджогом здания телеканала.

«Где ОБСЕ? Где господин (глава организации) Арлем Дезир… В угоду, где-то, возможно, потакая, а где-то, возможно, поддаваясь на шантаж радикализированной части общества, официальный Киев пытается подавить любые попытки (напомнить об этом празднике) СМИ», — подчеркнула она.