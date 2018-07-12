На Украине продолжает деградировать положение журналистов — Захарова
Москва, 12 июля, 2018, 18:02 — ИА Регнум. В МИД РФ констатируют дальнейшее ухудшение ситуации со свободой слова на Украине. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
«Ситуация с средствами массовой информацией и свободой слова — на Украине положение журналистов в этом государстве продолжает деградировать и стремительно деградировать», — заявила Захарова.
За последнее время произошло несколько случаев, свидетельствующих об этом. Так, 11 июля был продлён на 60 дней арест руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене — его фактически держат в заложниках, подчеркнула Захарова.
Кроме того, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал почти на 155 тыс. долларов украинский канал «Интер» за трансляцию концерта к 9 мая «за разжигание ненависти». При этом накануне концерта радикалы угрожали поджогом здания телеканала.
«Где ОБСЕ? Где господин (глава организации) Арлем Дезир… В угоду, где-то, возможно, потакая, а где-то, возможно, поддаваясь на шантаж радикализированной части общества, официальный Киев пытается подавить любые попытки (напомнить об этом празднике) СМИ», — подчеркнула она.