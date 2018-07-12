Красногорск, 12 июля, 2018, 18:07 — ИА Регнум. На III квартал 2018 года Мособлдума запланировала свыше 100 мероприятий — среди них планируется рассмотреть около 30 законов Московской области, подвести итоги работы комиссий по мониторингу четырёх законов региона, провести около 40 выездных комитетов, круглых столов и других мероприятий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московской областной думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московская областная дума

В частности, будут рассмотрены законы, связанные с законодательным урегулированием социального предпринимательства в регионе, а также разработка закинициативы об увеличении административной ответственности за эскплуатацию объектов с массовым пребыванием людей без разрешения.

Кроме того, будут рассмотрены законы, связанные с установлением пониженной ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения для предприятий обрабатывающих производств и установлением льготных режимов налогообложения для территорий «опережающего промышленного развития», осуществляющих инвестиционную деятельность.

Также в сентябре 2018 года начнётся празднование юбилея подмосковного парламента.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова («Единая Россия»), одним из главных событий станет проведение международной конференции на тему «Медиативная роль региональных законодательных органов государственной власти в рамках межрегионального диалога».

«В целом, начиная с первых лет работы (с 2001 — года), в рамках межпарламентского взаимодействия было подписано 24 документа о сотрудничестве с зарубежными партнёрами (договоры и меморандумы о дружбе, соглашения, протоколы и планы о сотрудничестве) и шесть соглашений о сотрудничестве и взаимодействии — с субъектами РФ», — отметил Брынцалов.

Также в Московской области пройдет несколько конференций, посвящённых 25-летнему опыту правового регулирования в разных сферах жизни общества, с привлечением профильных министерств и ведомств и другие мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2018 года Мособлдума планирует принять региональный закон об инициативном бюджетировании, чтобы в 2019 году начать конкурсный отбор первых инициативных проектов жителей.

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