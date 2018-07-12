Менло-Парк, США, 12 июля, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Интернет-пользователи в целом ряде стран 12 июля сообщают о проблемах с доступом к социальной сети Facebook. Об этом свидетельствуют данные сервиса Down Detector, который отслеживает сбои в работе популярных интернет-ресурсов.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

Как сообщается, 44% жалоб связаны с невозможностью открыть сайт Facebook, 30% пользователей заявляют о трудностях при авторизации, ещё у 24% наблюдаются проблемы в работе приложений.

Согласно приведённым данным, проблемы наблюдаются, в частности, у пользователей в США, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Германии, Франции, Испании, Италии, Румынии.

Администрация социальной сети пока никак не прокомментировала ситуацию.