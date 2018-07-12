Псков, 12 июля, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Псковской области сегодня, 12 июля, зарегистрировала первого кандидата на должность губернатора — им стал врио главы региона Михаил Ведерников, выдвинутый на выборы партией «Единая Россия». В облизбиркоме корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что приняли это решение единогласно.

Pskov.ru Михаил Ведерников

Предварительно комиссия проверила все документы, представленные кандидатами, а также достоверность собранных им в свою поддержку подписей муниципальных депутатов и глав.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в подписных листах в поддержку выдвижения Ведерникова — максимально возможные 116 подписей.

Напомним, необходимый пакет документов для регистрации кандидатами на должность губернатора Псковской области, помимо Ведерникова, сдали шесть человек: Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России), Антон Минаков (ЛДПР), Аркадий Мурылёв (КПРФ), Игорь Романов (Партия роста) и Роман Рубцов (Партия свободных граждан). Выборы губернатора региона назначены на 9 сентября 2018 года.