Томск, 12 июля, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Специальная сессия Томской областной думы прошла 12 июля. Депутаты рассматривали только один вопрос — отзыв на федеральный законопроект о повышении пенсионного возраста.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Против принятия законопроекта выступили руководитель и депутат фракции — «Справедливая Россия» Галина Немцева и Александр Ростовцев, руководитель и депутат фракции КПРФ Наталья Барышникова и Лев Пичурин, — сообщает Тайга. инфо со ссылкой на пресс-службу регионального парламента, — В поддержку законопроекта высказался лидер фракции «Единая Россия» Александр Куприянец».

Большинство думы, подконтрольной представителям партии «Единая Россия», поддержало законопроект. Депутаты также планируют подготовить пакет предложений к рассмотрению документа в Госдуме во втором чтении.