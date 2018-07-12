Брянск, 12 июля, 2018, 17:49 — ИА Регнум. С начала 2018 года Брянская область досрочно погасила 4,1 млрд рублей государственного долга. Как сообщила 12 июля пресс-служба регионального правительства, большая часть денег, более 3 млрд рублей, отданы в начале июля. Долг подлежал оплате в 2019 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Эти деньги были заняты у коммерческих банков. В общей сложности благодаря досрочному погашению на обслуживании кредитов удалось сэкономить более 220 млн рублей.

ИА REGNUM отмечает, что, по данным на 1 июля 2018 года, госдолг Брянской области составлял более 10,6 млрд рублей. Из них 3 млрд рублей — коммерческие кредиты, а 7,6 млрд рублей — деньги, занятые у бюджетов других уровней. В декабре 2017 года Брянская область и Минфин подписали соглашение о реструктуризации бюджетных кредитов. Речь шла о 7 млрд рублей.

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